Sostenibilità, etica e diritti. Cy4gate aderisce al Global compact Onu (Di lunedì 1 agosto 2022) Una strategia industriale che sia basata sui principi dei diritti umani e del lavoro, sulla Sostenibilità ambientale e attenta ai temi della trasparenza. È l'obiettivo con cui Cy4gate ha aderito ai dieci principi del Global compact delle Nazioni Unite. "Siamo lieti di partecipare a questa ambiziosa iniziativa e di promuovere i principi che contraddistinguono il Global compact e una crescita economica sostenibile", ha commentato l'amministratore delegato di Cy4gate group, Emanuele Galtieri, aggiungendo come l'azienda si impegnerà "riferire sui progressi entro un anno dall'adesione e successivamente ogni anno secondo la politica Communication on progress". I Dieci principi Onu Per il manager: "Cy4gate Group da sempre ha posto al centro ...

