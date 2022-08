Sondaggio Sky, il fango non frena la Meloni: FdI da record. Di Maio “senza futuro” è già sotto l’1% (Di lunedì 1 agosto 2022) Decimale più o meno le elezioni politiche saranno un testa a testa tra Pd e Fdi ma il trend di crescita del partito di Giorgia Meloni sembra inarrestabile. Lo conferma il Sondaggio realizzato da Quorum/YouTrend per Sky TG24 diffuso oggi dal canale all news che vede Fratelli d’Italia al 24,2%, (sette giorni fa era al 23,8%) e quello di Letta al 23,4% (22,5% la scorsa settimana). La Lega registra un 13,5% (+0,1%) mentre il M5s ottiene il 9,9% (+0,1%). Fi raggiunge l’8% (-0,3%), Azione + Europa il 5,2%, (+0,3%) Sinistra italiana/Europa Verde si attesta il 4,0% (-0,2%), Italia Viva al 2,6% (+0,8%) come ItalExit (+0,6%). Nel giorno del varo del partito-tandem con Bruno Tabacci, arrivano brutte notizie per Luigi Di Maio: “Insieme per il futuro” è all’ 1,8%, perde quasi un punto (-0,8%) nel giro di una ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 agosto 2022) Decimale più o meno le elezioni politiche saranno un testa a testa tra Pd e Fdi ma il trend di crescita del partito di Giorgiasembra inarrestabile. Lo conferma ilrealizzato da Quorum/YouTrend per Sky TG24 diffuso oggi dal canale all news che vede Fratelli d’Italia al 24,2%, (sette giorni fa era al 23,8%) e quello di Letta al 23,4% (22,5% la scorsa settimana). La Lega registra un 13,5% (+0,1%) mentre il M5s ottiene il 9,9% (+0,1%). Fi raggiunge l’8% (-0,3%), Azione + Europa il 5,2%, (+0,3%) Sinistra italiana/Europa Verde si attesta il 4,0% (-0,2%), Italia Viva al 2,6% (+0,8%) come ItalExit (+0,6%). Nel giorno del varo del partito-tandem con Bruno Tabacci, arrivano brutte notizie per Luigi Di: “Insieme per il” è all’ 1,8%, perde quasi un punto (-0,8%) nel giro di una ...

