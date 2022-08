Sondaggi politici | si conferma il faccia a faccia tra Meloni e Letta

(Di lunedì 1 agosto 2022) Partito Democratico e Fratelli d’Italia sino in vetta ai consensi neidi Sky tg24-Youtrend. La partita è sempre più a due. Decimale più o meno le elezioni politiche saranno infatti un testa a testa tra Pd e Fdi. Loilo realizzato da Quorum/YouTrend per Sky TG24 diffuso oggi dal canale all news che vede il partito di Giorgiaal 24,2%, (sette giorni fa era al 23,8%) e quello dial 23,4% (22,5% la scorsa settimana). La Lega registra un 13,5% (+0,1%) mentre il M5s ottiene il 9,9% (+0,1%). Fi raggiunge l’8% (-0,3%), Azione + Europa il 5,2%, (+0,3%) Sinistra italiana/Europa Verde si attesta il 4,0% (-0,2%), Italia Viva al 2,6% (+0,8%) come ItalExit (+0,6%). Insieme per il futuro di Di Maio è all’ 1,8% (-0,8%). Sul ...

Crisi energetica (64,9%) e salari per (54,9%) sono le priorità per la maggioranza assoluta degli italiani. Seguiti da due temi che guardano soprattutto al futuro: ambiente (45,2%) e giovani (38,5%). Partito Democratico e Fratelli d'Italia si confermano in vetta ai consensi nei sondaggi politici di Sky tg24-Youtrend. La partita è sempre più a due. (Adnkronos) – Decimale più o meno le elezioni politiche 2022 saranno un testa a testa tra Pd e Fdi. Lo conferma il sondaggio realizzato da Quorum/YouTrend per Sky TG24 diffuso oggi dal canale all news ...