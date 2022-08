Pogba, ore decisive: la Juve in ansia (Di lunedì 1 agosto 2022) Si allunga l'attesa per conoscere i tempi di recupero di Paul Pogb a dopo la lesione al menisco esterno del ginocchio destro subita durante la tournée negli Stati Uniti della Juventus. Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 1 agosto 2022) Si allunga l'attesa per conoscere i tempi di recupero di Paul Pogb a dopo la lesione al menisco esterno del ginocchio destro subita durante la tournée negli Stati Uniti dellantus.

