Pescara | sparatoria davanti a un bar | un morto e un ferito grave Killer in fuga

Robbetta : Sparatoria in centro a Pescara, un morto e un ferito grave - Open_gol : ?? L'aggressore si è dato alla fuga. Non si esclude la presenza di un complice - nuova_venezia : Sparatoria davanti a un bar a Pescara: un morto e due feriti - leggoit : Sparatoria a Pescara, un morto e un ferito grave - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Sparatoria nel centro di #Pescara, il bilancio è di un morto e un ferito grave, è caccia all'uomo -

di Redazione Online L'aggressore è fuggito. L'allarme da parte di un negoziantein un bar all'angolo tra Via Ravasco e la Strada Parco, a poca distanza dal centro cittadino. Secondo le prime informazioni, ci sarebbe un morto e un ferito grave, trasportato in ..., UN MORTO E UN FERITO GRAVE È successo intorno alle 20 nel cuore di, in zona Ravasco. Due persone si trovavano fuori dal bar. È passata una terza che ha esploso colpi di ...Sparatoria a Pescara in un bar all’angolo tra Via Ravasco e la Strada Parco, a poca distanza dal centro cittadino. Secondo le prime informazioni, ci sarebbe un morto e un ferito grave, trasportato in ...Il bilancio provvisorio è di un morto e di un ferito grave. L'aggressore si è dato alla fuga. L'allarme è stato dato da un negoziante che ha chiamato i soccorritori.