Perché sudo così tanto nel sonno? (Di lunedì 1 agosto 2022) Sudare nel sonno può essere sintomo di preoccupazione: alcune persone vanno a letto con una temperatura corporea ottimale e poi si svegliano completamente bagnati, e devono improvvisamente cambiarsi il pigiama, o addirittura le lenzuola. La sudorazione notturna, comunque, "è un sintomo strano, Perché nella maggior parte dei casi è innocua, ma ogni tanto non lo è, quindi è sicuramente qualcosa che dobbiamo sempre prendere sul serio", ha detto la dottoressa Kate Rowland, professoressa associata di medicina di famiglia presso il Rush University Medical College di Chicago, come riporta il New York Times. Rowland ha sottolineato che la sudorazione notturna è un fenomeno comune, che può colpire persone di tutti i sessi e di tutte le età: infatti, come conferma uno studio condotto su adulti che si recano dal ...

