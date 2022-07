Maiorca: Maiorca dà la statura contro Npoles (Di lunedì 1 agosto 2022) 2022-07-31 22:48:54 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica: Elui Maiorca si sta rivelando una squadra seria. Anche contro un club importante come il npoli. Nonostante la sofferenza nel primo tempo, quelle di Javier Aguirre hanno misurato fino a un’intera squadra Campioni. La partita, disputata a Castel di Sangro, comune situato nel territorio della provincia italiana dell’Aquila, si è conclusa con un pareggio sul tabellone. Primo tempo difficile. Fabin Ruz e Lobotka Erano incaricati di dominare il centrocampo del Stadio Teofilo Patini. Accanto Osimhen al punto di attacco e un ispirato Kvaratskshelia, che nel primo tempo è stato un vero brutto sogno per la difesa del Maiorca, ha soffocato gli uomini di Javier Aguirre. Nonostante questo, gli ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 1 agosto 2022) 2022-07-31 22:48:54 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica: Eluisi sta rivelando una squadra seria. Ancheun club importante come il npoli. Nonostante la sofferenza nel primo tempo, quelle di Javier Aguirre hanno misurato fino a un’intera squadra Campioni. La partita, disputata a Castel di Sangro, comune situato nel territorio della provincia italiana dell’Aquila, si è conclusa con un pareggio sul tabellone. Primo tempo difficile. Fabin Ruz e Lobotka Erano incaricati di dominare il centrocampo del Stadio Teofilo Patini. Accanto Osimhen al punto di attacco e un ispirato Kvaratskshelia, che nel primo tempo è stato un vero brutto sogno per la difesa del, ha soffocato gli uomini di Javier Aguirre. Nonostante questo, gli ...

DiMarzio : Amichevoli #SerieA | #Napoli, la probabile formazione di #Spalletti per la sfida contro il #Maiorca - sportmediaset : Altro pari per il Napoli: 1-1 contro il Maiorca, a segno Osimhen #Napoli #Osimhen - infoitsport : Amichevoli: Napoli pareggia con il Maiorca 1-1 - zazoomblog : Napoli Spalletti: “Contro il Maiorca potevamo fare meglio. Buona prova di Kim” - #Napoli #Spalletti: #“Contro… - zazoomblog : Napoli non basta Osimhen: 1 - 1 con il Maiorca. VIDEO Highlights - #Napoli #basta #Osimhen: #Maiorca. -