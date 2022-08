M5S, Conte: “La regola dei due mandati è un monito e un impegno” (Di lunedì 1 agosto 2022) “Una riflessione dedicata a coloro che, avuta conferma della regola dei due mandati, come da impegni presi con gli elettori, si stanno industriando per trovare nuove collocazioni politiche. Ma soprattutto a coloro che, al contrario, hanno deciso di restare al nostro fianco per continuare a difendere i nostri principi, i nostri valori”. È quanto scrive in un lungo post su Facebook il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a proposito del limite dei due mandati. Conte: “Il Movimento 5 Stelle ha regole che sfidano la natura umana” “Il Movimento 5 Stelle ha regole che sfidano la natura umana. Prendiamo la regola dei due mandati. Nasce da una grande intuizione – aggiunge Conte -: chi entra in politica rischia, con il trascorrere del tempo, di perdere di vista ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 1 agosto 2022) “Una riflessione dedicata a coloro che, avuta conferma delladei due, come da impegni presi con gli elettori, si stanno industriando per trovare nuove collocazioni politiche. Ma soprattutto a coloro che, al contrario, hanno deciso di restare al nostro fianco per continuare a difendere i nostri principi, i nostri valori”. È quanto scrive in un lungo post su Facebook il presidente del M5S, Giuseppe, a proposito del limite dei due: “Il Movimento 5 Stelle ha regole che sfidano la natura umana” “Il Movimento 5 Stelle ha regole che sfidano la natura umana. Prendiamo ladei due. Nasce da una grande intuizione – aggiunge-: chi entra in politica rischia, con il trascorrere del tempo, di perdere di vista ...

marattin : Ieri sera Cuperlo si scaglia contro l’agenda Draghi. Stamattina Speranza dice che bisogna ricucire con i M5S. Tempo… - petergomezblog : Conte: “Basta ipocrisia, chi va via da M5s dopo la conferma della regola sui due mandati cerchi una collocazione, m… - Adnkronos : #Conte: 'Le nostre idee non sono negoziabili'. #M5S - cangiova65 : RT @MarioFurore: Oggi in Puglia ci stiamo incontrando con tutti gli iscritti, attivisti e portavoce eletti a ogni livello. Mentre gli altri… - Giuly0013 : RT @DavideR46325615: PNRR, Riccardo Ricciardi (M5S): 'Se fosse stato per Fratelli d'Italia, che tanto difende gli interessi degli italiani,… -