Kosovo, tensioni al confine con la Serbia per il divieto di usare documenti e targhe di Belgrado. Misure rinviate di un mese (Di lunedì 1 agosto 2022) Ancora tensione al confine tra Serbia e Kosovo, dove, a partire dal 1 agosto, era prevista l’entrata in vigore alcuni di obblighi varati dal governo di Pristina: il divieto di ricorrere a carte d’identità e targhe automobilistiche serbe e, al contrario, la richiesta di usare solo documenti kosovari. La normativa ha generato nelle scorse ore alcune proteste fra la maggioranza Serba del Paese e il governo kosovaro ha così deciso di rinviare di un mese, al primo settembre, l’attivazione delle Misure. I manifestanti kosovari di etnia serba hanno infatti bloccato le strade che conducono ai valichi di confine di Jarinje e Bernjak, obbligando le autorità a deciderne la chiusura. Media locali hanno riferito che la Forza per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Ancora tensione altra, dove, a partire dal 1 agosto, era prevista l’entrata in vigore alcuni di obblighi varati dal governo di Pristina: ildi ricorrere a carte d’identità eautomobilistiche serbe e, al contrario, la richiesta disolokosovari. La normativa ha generato nelle scorse ore alcune proteste fra la maggioranza Serba del Paese e il governo kosovaro ha così deciso di rinviare di un, al primo settembre, l’attivazione delle. I manifestanti kosovari di etnia serba hanno infatti bloccato le strade che conducono ai valichi didi Jarinje e Bernjak, obbligando le autorità a deciderne la chiusura. Media locali hanno riferito che la Forza per ...

martaottaviani : La #Guerra nei #Balcani per #putin e parte di #esercito russo viene considerata la causa di tutti i mali. Tenere so… - GiovaQuez : Le nuove misure su documenti temporanei e targhe erano state annunciate da tempo. Questo genere di tensioni non son… - GiovaQuez : Prenderà il via anche la re-immatricolazione delle auto. Ma Belgrado non riconosce i numeri RKS (Repubblica del Kos… - esposito_eli : RT @dariodangelo91: 1/n Cosa sta succedendo in #Kosovo? Da questo pomeriggio a Mitrovica Nord si registrano tensioni e suonano le sirene. D… - grancetto : RT @dariodangelo91: 1/n Cosa sta succedendo in #Kosovo? Da questo pomeriggio a Mitrovica Nord si registrano tensioni e suonano le sirene. D… -