Juventus, infortunio McKennie: operazione da escludere, i tempi di recupero (Di lunedì 1 agosto 2022) Oltre a Pogba, la Juventus deve fare i conti anche con l’infortunio alla spalle di McKennie: i tempi di recupero Non solo Pogba. In casa Juventus anche Weston McKennie è finito k.o. a causa di una lussazione alla spalla sinistra. L’americano, si dice al momento, dovrebbe rimanere fermo almeno un mese e mezzo, sperando che i tempi di recupero non si allunghino ulteriormente. La Juve, dal canto suo, studia già il piano per il rientro del centrocampista. Come riferisce Tuttosport, l’intenzione è quella di procedere con un percorso conservativo, fatto di riabilitazione e rinforzo muscolare. Per un paio di settimane, il texano dovrebbe indossare un tutore, per poi ricominciare a muovere regolarmente la spalla. L’intervento ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Oltre a Pogba, ladeve fare i conti anche con l’alla spalle di: idiNon solo Pogba. In casaanche Westonè finito k.o. a causa di una lussazione alla spalla sinistra. L’americano, si dice al momento, dovrebbe rimanere fermo almeno un mese e mezzo, sperando che idinon si allunghino ulteriormente. La Juve, dal canto suo, studia già il piano per il rientro del centrocampista. Come riferisce Tuttosport, l’intenzione è quella di procedere con un percorso conservativo, fatto di riabilitazione e rinforzo muscolare. Per un paio di settimane, il texano dovrebbe indossare un tutore, per poi ricominciare a muovere regolarmente la spalla. L’intervento ...

