Jason Priestley rinnega Brandon Walsh di Beverly Hills 90210 | “Mi sarei giocato la carriera e sarei finito nel dimenticatoio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 agosto 2022) “Se hoto? In un certo senso, ma solo per proteggermi”.è un anti-nostalgico ma a ventidue anni di distanza dall’ultimo puntata diè costretto a fare i conti con l’ingombrante presenza del personaggio che gli ha regalato il successo e la popolarità globale. “Non potrò mai dimenticarlo né manifestare altro che non sia pura gratitudine per quell’opportunità che all’epoca aveva del pionieristico”, racconta in un’intervista a Vanity Fair in cui fa i conti con l’iconica serie, con le prese in giro della figlia (per quei look anni ’90) e ricorda l’amico di sempre Luke Perry.E CHIUDE COL PASSATO – ...