Il testamento di Del Vecchio: azioni ai manager e le ville alla moglie (Di lunedì 1 agosto 2022) Il fondatore di Luxottica ha lasciato al suo braccio destro, Francesco Milleri, lo 0,5% del capitale. alla moglie le ville di Roma e Milano Leggi su ilgiornale (Di lunedì 1 agosto 2022) Il fondatore di Luxottica ha lasciato al suo braccio destro, Francesco Milleri, lo 0,5% del capitale.ledi Roma e Milano

LukeHey96346144 : RT @MilanoFinanza: Testamento Del Vecchio, 350 mila azioni Essilux a Milleri - LukeHey96346144 : RT @MilanoFinanza: Testamento Del Vecchio, 2,15 milioni di azioni Essilux a Milleri - LukeHey96346144 : RT @MilanoFinanza: Testamento Del Vecchio, a Milleri 340 milioni di euro in azioni - telodogratis : Leonardo Del Vecchio, il testamento: come viene diviso il suo patrimonio - MilanoFinanza : Testamento Del Vecchio, a Milleri 340 milioni di euro in azioni Essilux -