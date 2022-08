Il paese più bello del mondo? Non è l’Italia! Ecco qual è secondo la scienza (Di lunedì 1 agosto 2022) Anche se l’Italia è da tutti considerato uno dei paesi più belli del mondo, la scienza avrebbe riferito altro. Infatti, Telegraph Travel ha condotto una ricerca fornendo una classifica ufficiale che va dal primo al decimo posto e il nostro paese è uno tra gli ultimi. Chi si è aggiudicato il podio e in particolare la prima posizione? Scopriamolo insieme. LEGGI ANCHE:-La spiaggia più costosa d’Italia: 450 € al giorno. Dove si trova Il paese più bello del mondo, qual è ? Telegraph Travel ha portato avanti uno studio basato su un metodo scientifico che segue dei criteri come il paesaggio, la biodiversità, le attrazioni turistiche, i monumenti storici e quelli naturali. La classifica pubblicata prevede che al primo posto ci siano gli Stati Uniti. Il ... Leggi su funweek (Di lunedì 1 agosto 2022) Anche se l’Italia è da tutti considerato uno dei paesi più belli del, laavrebbe riferito altro. Infatti, Telegraph Travel ha condotto una ricerca fornendo una classifica ufficiale che va dal primo al decimo posto e il nostroè uno tra gli ultimi. Chi si è aggiudicato il podio e in particolare la prima posizione? Scopriamolo insieme. LEGGI ANCHE:-La spiaggia più costosa d’Italia: 450 € al giorno. Dove si trova Ilpiùdelè ? Telegraph Travel ha portato avanti uno studio basato su un metodo scientifico che segue dei criteri come il paesaggio, la biodiversità, le attrazioni turistiche, i monumenti storici e quelli naturali. La classifica pubblicata prevede che al primo posto ci siano gli Stati Uniti. Il ...

