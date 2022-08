Falsi test per volo a Dubai: domiciliari a figlia e genero boss (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Gup del Tribunale di Napoli Nord Fabrizio Finamore ha disposto gli arresti domiciliari per Maria Bosti, figlia del boss Patrizio Bosti, e per il marito Luca Esposito per i quali, dopo la fissazione per il 24 ottobre dell’inizio del processo con il rito abbreviato ha accolto la richiesta di affievolimento della misura cautelare del carcere. La figlia ed il genero di Bosti, ritenuto il capo del cartello camorristico “Alleanza di Secondigliano” sono stati fermati lo scorso 17 gennaio dalla Polizia all’ aeroporto di Fiumicino mentre stavano per imbarcarsi su un volo per Dubai. Secondo gli investigatori, per poter salire sul volo diretto negli Emirati Arabi si erano procurati – attraverso medici compiacenti – ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Gup del Tribunale di Napoli Nord Fabrizio Finamore ha disposto gli arrestiper Maria Bosti,delPatrizio Bosti, e per il marito Luca Esposito per i quali, dopo la fissazione per il 24 ottobre dell’inizio del processo con il rito abbreviato ha accolto la richiesta di affievolimento della misura cautelare del carcere. Laed ildi Bosti, ritenuto il capo del cartello camorristico “Alleanza di Secondigliano” sono stati fermati lo scorso 17 gennaio dalla Polizia all’ aeroporto di Fiumicino mentre stavano per imbarcarsi su unper. Secondo gli investigatori, per poter salire suldiretto negli Emirati Arabi si erano procurati – attraverso medici compiacenti – ...

anteprima24 : ** Falsi test per volo a #Dubai: #Domiciliari a figlia e genero #Boss ** - cronachecampane : Camorra, falsi test covid per volare a Dubai: ai domiciliari del figlia del boss Bosti #alleanzadisecondigliano - CucciPus : @happosai_bu @sottomarca Certamente, è anche vero però che i sintomi sono abbastanza riconoscibili. Se hai dei pust… - StefiVer : @Mirella29758300 @biif Purtroppo è vero, il periodo di latenza è davvero lungo, capire come abbia scoperto. Mi spie… -