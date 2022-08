"Dove si stanno spostando": scatta il terrore per la mossa del Cremlino (Di lunedì 1 agosto 2022) "La Russia sta probabilmente riassegnando un numero significativo delle sue forze dal settore settentrionale del Donbass all'Ucraina meridionale": il presunto cambio di strategia di Vladimir Putin è stato rivelato dal ministero della Difesa britannico nell'ultimo rapporto dell'intelligence. Si tratterebbe di una mossa che stravolgerebbe la guerra ancora in corso in Ucraina. "Negli ultimi quattro giorni, la Russia ha continuato a tentare assalti tattici sull'asse Bakhmut, a nord-est di Donetsk, riuscendo a fare solo dei progressi lenti. La Russia sta probabilmente riaggiustando la sua offensiva nel Donbass dopo non essere riuscita a compiere un decisivo passo avanti in base al piano che aveva seguito da aprile", si legge ancora nel rapporto. Una città in particolare, Zaporizhzhia, "è stata identificata come un'area vulnerabile che necessita di rinforzo". Nel frattempo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) "La Russia sta probabilmente riassegnando un numero significativo delle sue forze dal settore settentrionale del Donbass all'Ucraina meridionale": il presunto cambio di strategia di Vladimir Putin è stato rivelato dal ministero della Difesa britannico nell'ultimo rapporto dell'intelligence. Si tratterebbe di unache stravolgerebbe la guerra ancora in corso in Ucraina. "Negli ultimi quattro giorni, la Russia ha continuato a tentare assalti tattici sull'asse Bakhmut, a nord-est di Donetsk, riuscendo a fare solo dei progressi lenti. La Russia sta probabilmente riaggiustando la sua offensiva nel Donbass dopo non essere riuscita a compiere un decisivo passo avanti in base al piano che aveva seguito da aprile", si legge ancora nel rapporto. Una città in particolare, Zaporizhzhia, "è stata identificata come un'area vulnerabile che necessita di rinforzo". Nel frattempo ...

