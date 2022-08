Donatella Rettore allarma i fan | “Spero di farcela” | ha il covid

(Di lunedì 1 agosto 2022)stando i fan, ha ilda giorni, continua ad essere positiva e non sta bene. E’ evidente da ciò che scrive, lafa sapere che è positiva e con sintomi e poi aggiunge parole che fanno preoccupare. Ieri l’artista ha reso noto a tutti la sua condizione, oggi il comunicato stampa ha ufficializzato la notizia, ha annullato un’altra data programmata, un altro concerto di. Tra le storie di Instagram il comunicato stampa informa che la cantante è positiva aldal 26 luglio scorso, per questo è stato annullato il concerto a San Lazzaro in provincia di Bologna. Purtroppo, oggi è non solo ancora positiva ma persistono i sintomi, salta quindi anche la data del 3 agosto a Marina di Camerota in provincia ...

SkyTG24 : Donatella Rettore positiva al Covid, il post ai fan: 'Sto male, spero di farcela' - VivMilano : RT @SecolodItalia1: Paura per Donatella Rettore: “Ho preso il Covid, sto male, spero di farcela”. Oggi altri 121 morti - infoitcultura : Donatella Rettore positiva al Covid, il post che preoccupa i fan: «Spero di farcela» - infoitcultura : Paura per Donatella Rettore: 'Ho preso il Covid, sto male, spero di farcela'. Oggi altri 121 morti - quotidianodirg : Donatella Rettore ha il Covid: sono positiva e con sintomi. Sto male: Donatella Rettore ha il…… -

Cosìtramite i profili social annuncia la sua positività al Covid, lasciando in apprensione i suoi fan. La cantante era impegnata in un tour estivo nelle più importanti località ...... portata in gara nel recente 72esimo Festival di Sanremo in coppia con Ditonellapiaga , dopo gli entusiasmanti fasti di un passato musicale che per anni ha vistoin cima a tutte le ...Donatella Rettore sta allarmando i fan, ha il covid da giorni, continua ad essere positiva e non sta bene. E’ evidente da ciò che scrive, la Rettore fa sapere che è positiva e con sintomi e poi aggiun ...L'icona di Sanremo ha confermato che ormai da diversi giorni sta molto male a causa del Covid ed ha paura di non sopravvivere alla malattia.