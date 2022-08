Como | Fabregas non sarà solo giocatore | ecco l'altro ruolo inedito

FBiasin : Cesc #Fàbregas è ufficialmente un nuovo giocatore del #Como e giocherà qua. Chiamalo scemo. - FBiasin : Le timide aspettative del tifoso del #Como rivolte al neo-acquisto #Fabregas, centrocampista. “Ooooooooohhhh, 30 g… - GoalItalia : ?? UFFICIALE?? È tutto vero, l'impossibile diventa possibile: Cesc #Fabregas è un nuovo giocatore del @Como_1907, in… - Bianca34874951 : RT @FBiasin: Finalmente al #Como un degno erede a centrocampo di Nicolò #Barella. #Fabregas - Dalla_SerieA : Como, ufficiale Cesc Fabregas - -

Commenta per primo La notizia di oggi è l'ufficialità di Cescal, in Serie B: vi abbiamo riportato l'annuncio e le prime parole dello spagnolo, ma forse non tutti sanno che un ruolo importante nella trattativa l'ha giocato la moglie Daniella ...Commenta per primo Il centrocampista spagnolo Cescal: la pazza accoglienza dei tifosi.Il colpo Lapadula, da parte del Cagliari, in cima assieme a quello del Como con Fabregas rappresentano un chiaro intento di ambizione La Serie B, al via con l’anticipo Parma-Bari (venerdì 12 agosto, o ...(ANSA) – ROMA, 01 AGO – Adesso c’è anche l’ufficializzazione: il Como, come informa il sito della Lega calcio di Serie B, ha tesserato lo spagnolo Cesc Fabregas, che arriva sulle rive del Lario da svi ...