Calenda: "Noi col Pd? Improponibile. Ci facciamo ridere dietro da tutti" (Di lunedì 1 agosto 2022) Sono ore decisive per stabilire con chi schiererà Calenda alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Il leader di Azione sta per sciogliere la riserva e informare il segretario del Pd Letta della decisione presa, questa volta in maniera definitiva. Ma Calenda è molto duro sulla strategia adottata fin qui dai dem per le candidature. "Siamo molto delusi dalla discussione con il Pd. Abbiamo iniziato un percorso con Enrico Letta che - spiega Calenda al Corriere della Sera - parlava di agenda Draghi. Oggi quell’agenda è totalmente sparita. Abbiamo presentato un documento preciso su come intendiamo governare il Paese. Non abbiamo avuto alcuna risposta. È una settimana che gli chiedo di rispondermi ed è una settimana che entrano nella coalizione persone che rappresentano il contrario di quello che dovremmo fare. Letta invece di far ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 1 agosto 2022) Sono ore decisive per stabilire con chi schiereràalle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Il leader di Azione sta per sciogliere la riserva e informare il segretario del Pd Letta della decisione presa, questa volta in maniera definitiva. Maè molto duro sulla strategia adottata fin qui dai dem per le candidature. "Siamo molto delusi dalla discussione con il Pd. Abbiamo iniziato un percorso con Enrico Letta che - spiegaal Corriere della Sera - parlava di agenda Draghi. Oggi quell’agenda è totalmente sparita. Abbiamo presentato un documento preciso su come intendiamo governare il Paese. Non abbiamo avuto alcuna risposta. È una settimana che gli chiedo di rispondermi ed è una settimana che entrano nella coalizione persone che rappresentano il contrario di quello che dovremmo fare. Letta invece di far ...

