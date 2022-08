Battipaglia | si lancia dallo scivolo dell’Acquapark e si accascia | morto 12enne

(Di lunedì 1 agosto 2022) Una vera e propria tragedia ha colpito. In un acquapark unsi èto dopo essersi buttato delloed è. Giornata di lutto all’Acquafarm di, in provincia di Salerno. Infatti la tragedia si è verificata nella mattinata di ieri quando un ragazzo di 12 anni si èto, per poirsi a terra prima di perdere la vita: la Polizia di Stato indaga sul fatto. Uno scatto del parco acquatico di(Via Screenshot Instagram)Una giornata che doveva essere di relax si è trasformata in vera e propria tragedia all’Acquafarm, parco acquatico di. Infatti qui un ragazzino di 12 anni è ...

... arrivata in un acqua park di, nel Salernitano, per trascorrere una classica giornata ... Flavio sida uno scivolo e arriva regolarmente in acqua. Qualcosa, però, non va. Il ragazzino ...Gli accertamenti I primi accertamenti sono stati effettuati dagli agenti del commissariato di Polizia diche hanno provveduto immediatamente ad acquisire i filmati delle telecamere di ...Le cause del decesso potrebbero essere dovute ad un improvviso malore ma sono ancora in corso di accertamento. Sotto shock i presenti che hanno assistito inermi alla scena Un ragazzino di 12 anni è mo ...È uno schiaffo alle promesse, ai doni e sacrifici d’amore gioiosamente consegnati alla vita che abbiamo fatto nascere” Flavio morto a 12 anni nell’acquapark a Battipaglia: sullo scivolo potrebbe aver ...