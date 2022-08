Amber Heard, l'ex moglie di Johnny Depp fa cassa e vende la sua villa nel deserto della California (Di lunedì 1 agosto 2022) Dopo che il tribunale di Fairfarx ha rigettato l'istanza dei legali di Amber Heard che chiedevano di annullare la sentenza nel processo per diffamazione contro l'ex marito Johnny Depp , l'attrice è ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 agosto 2022) Dopo che il tribunale di Fairfarx ha rigettato l'istanza dei legali diche chiedevano di annullare la sentenza nel processo per diffamazione contro l'ex marito, l'attrice è ...

marcullo02 : RT @repubblica: Amber Heard dichiara bancarotta e vende casa: non ha i soldi per pagare Johnny Depp (e gli avvocati) [di Giovanni Gagliardi… - dade494 : RT @repubblica: Amber Heard dichiara bancarotta e vende casa: non ha i soldi per pagare Johnny Depp (e gli avvocati) [di Giovanni Gagliardi… - FaganKara : RT @repubblica: Amber Heard dichiara bancarotta e vende casa: non ha i soldi per pagare Johnny Depp (e gli avvocati) [di Giovanni Gagliardi… - repubblica : Amber Heard dichiara bancarotta e vende casa: non ha i soldi per pagare Johnny Depp (e gli avvocati) [di Giovanni G… - andreastoolbox : #Amber Heard, l'ex moglie di Johnny Depp fa cassa e vende la sua villa nel deserto della California -