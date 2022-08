ADL ha venduto la spina dorsale. Tocca a Spalletti metterci la pezza (Di lunedì 1 agosto 2022) Prima le dolorose e pesanti cessioni di Koulibaly, Insigne, Ospina e Mertens (gli ultimi tre svincolati) che hanno fatto mugolare la piazza partenopea Leggi su ilgiornale (Di lunedì 1 agosto 2022) Prima le dolorose e pesanti cessioni di Koulibaly, Insigne, Oe Mertens (gli ultimi tre svincolati) che hanno fatto mugolare la piazza partenopea

AngeloR_98 : @VincyDevi @MatteoSorrenti @scottotweet Chi te lo dice di grazia? Per non parlare del fatto che in quegli anni ADL… - TwtFab77 : @massimodalma Ma infatti Lotito ha venduto. AdL ha voluto e ottenuto proroga che, secondo me, è giusta. È chi djce… - Napolinblack : @diego_tvl @GioFrezzetti L'ultima, meravigliosa, quella su KK, 6 mil, posto da dirigente blablabla, mentre era già… - lucacerchione : @gennypreziosi @eljuanito82 @___Freak_Out___ Secondo me? Io sono un tifoso, non ho una “linea”, parlo per me ed esp… - napoli_tifo : @museodiemozioni Se Ferlaino avesse venduto ad ADL nel 99 sicuramente non saremmo andati in B dopo. Sarebbe stato u… -