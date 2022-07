VIDEO F1, GP Ungheria 2022: highlights e sintesi. Verstappen rimonta da 10° a 1°. Debacle Ferrari, Leclerc 6° (Di domenica 31 luglio 2022) Max Verstappen ha vinto il GP d’Ungheria 2022 al termine di una rimonta furibonda. Il Campione del Mondo è scattato dalla decima piazzola ed è riuscito a trionfare, mettendo una seria ipoteca sul titolo iridato. Grande magia della Red Bull, mentre la Ferrari pasticcia ancora una volta con le strategie: Charles Leclerc si trovava al comando dopo un superbo sorpasso su George Russell, poi al muretto hanno deciso di montare le gomme hard e il monegasco è sprofondato fino alla sesta posizione. A completare il podio sono state le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell: ormai le Frecce d’Argento sono tornate e si sono inventate un nuovo colpaccio. La Ferrari puntava alla doppietta e invece esce con le ossa rotte: Leclerc sesto, Carlos Sainz si ferma al ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) Maxha vinto il GP d’al termine di unafuribonda. Il Campione del Mondo è scattato dalla decima piazzola ed è riuscito a trionfare, mettendo una seria ipoteca sul titolo iridato. Grande magia della Red Bull, mentre lapasticcia ancora una volta con le strategie: Charlessi trovava al comando dopo un superbo sorpasso su George Russell, poi al muretto hanno deciso di montare le gomme hard e il monegasco è sprofondato fino alla sesta posizione. A completare il podio sono state le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell: ormai le Frecce d’Argento sono tornate e si sono inventate un nuovo colpaccio. Lapuntava alla doppietta e invece esce con le ossa rotte:sesto, Carlos Sainz si ferma al ...

Gazzetta_it : VIDEO #Ferrari, disastro in Ungheria e rivolta social dei tifosi: i meme più divertenti - Tg3web : Le parole shock pronunciate da Viktor Orban, premier sovranista dell'Ungheria: 'Non vogliamo mescolarci con le altr… - sportli26181512 : Binotto dopo il GP di Ungheria: 'Strategia gomme sbagliata, ma Ferrari non andava'. VIDEO: Mattia Binotto ha parlat… - zazoomblog : Video F1 GP Ungheria: vince Verstappen. Lultimo giro e il team radio - #Video #Ungheria: #vince #Verstappen. - Simointhejungle : RT @mocciosvs: sei bella come il sorpasso di charles leclerc su george russell in ungheria #HungarianGP -