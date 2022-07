Verona | Cioffi | “Caprari era un giocatore fondamentale per noi”

Leggi su seriea24

(Di domenica 31 luglio 2022)- Ilcontinua il suo ritiro prestagionale in vista dei prossimi impegni estivi, oggi lavoro di scarico per gli uomini di. Nel frattempo, la dirigenza Setti continua il suo lavoro nel mercato. L’allenatore del, Gabriele, è stato intervistato ai microfoni ufficiali del canale degli Scaligeri. Ha parlato della cessione dial Monza e dei prossimi obbiettivi di mercato. Ecco di seguito, le parole dell’allenatore ex Udinese: Sulla cessione die il nuovo modulo: “Non sono contento di questa operazione, per me è stato un fulmine a ciel sereno. Ad ogni modo la società e la dirigenza vogliono il bene dele sono sicuro che rimedieranno acquistando altri elementi, almeno di pari ...