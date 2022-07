Tennis, Novak Djokovic non si arrende: “Mi sto preparando per giocare gli US Open, dita incrociate!” (Di domenica 31 luglio 2022) Dal 29 agosto all’11 settembre l’ultimo Slam del Tennis, gli US Open, andranno in scena a New York. C’è grande attesa per quello che accadrà in terra americana vista la posizione di Novak Djokovic. Come è noto, il campione serbo, vincitore per la settima volta a Wimbledon, non scenderà in campo se le regole riguardanti il vaccino anti-Covid rimarranno tali. Stando a quanto stabilito dall’attuale asset governativo statunitense a Nole non sarebbe permesso mettere piede negli States per via del suo non essere vaccinato. Una situazione che sta avendo diverse ripercussioni e i suoi fan si stanno attivando in una vera e propria petizione per far sì che le autorità americane possano concederli una deroga. In questo contesto, lo scrittore Nebojsa Jovanovic ha addirittura inviato una lettera al presidente Biden, facendo ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) Dal 29 agosto all’11 settembre l’ultimo Slam del, gli US, andranno in scena a New York. C’è grande attesa per quello che accadrà in terra americana vista la posizione di. Come è noto, il campione serbo, vincitore per la settima volta a Wimbledon, non scenderà in campo se le regole riguardanti il vaccino anti-Covid rimarranno tali. Stando a quanto stabilito dall’attuale asset governativo statunitense a Nole non sarebbe permesso mettere piede negli States per via del suo non essere vaccinato. Una situazione che sta avendo diverse ripercussioni e i suoi fan si stanno attivando in una vera e propria petizione per far sì che le autorità americane possano concederli una deroga. In questo contesto, lo scrittore Nebojsa Jovanovic ha addirittura inviato una lettera al presidente Biden, facendo ...

OA_Sport : #TENNIS Novak Djokovic non vuole arrendere e si prepara per giocare gli US Open. Le parole del serbo - Tennis_Ita : Goran Ivanisevic: 'Djokovic vuole raggiungere quota 30 Slam' - lucapalladino93 : RT @sportal_it: Novak Djokovic non ha intenzione di arrendersi - zazoomblog : Tennis Goran Ivanisevic: “Novak Djokovic vuol vincere 30 Slam e giocare per altri cinque anni” - #Tennis #Goran… - zazoomblog : Tennis Goran Ivanisevic: “Novak Djokovic vuol vincere 30 Slam e giocare per altri 5 anni” - #Tennis #Goran… -