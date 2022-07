Strage sulla strada, due incidenti nel giro di un’ora: 3 morti e 6 feriti (Di domenica 31 luglio 2022) Strage nella notte sulle strade della Capitale. Sono state ore drammatiche quelle tra sabato 30 e domenica 31 luglio a Roma. Due gravi incidenti hanno insanguinato le strade della città eterna. Il primo sinistro si è verificato sul grande raccordo anulare nei pressi dell’uscita 26 Pontina-Colombo-Eur intorno alle 3 di notte. Una Bmw si è schiantata violentemente contro le barriere di sicurezza. L’impatto è stato tremendo e due persone sono morte sul colpo. Tre uomini, invece, sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso dal 118. Roma, due incidenti e tre morti nel giro di un’ora Durante le operazioni di soccorso il GRA è rimasto chiuso al traffico. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. L’Altro incidente è avvenuto un’ora più tardi, ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 31 luglio 2022)nella notte sulle strade della Capitale. Sono state ore drammatiche quelle tra sabato 30 e domenica 31 luglio a Roma. Due gravihanno insanguinato le strade della città eterna. Il primo sinistro si è verificato sul grande raccordo anulare nei pressi dell’uscita 26 Pontina-Colombo-Eur intorno alle 3 di notte. Una Bmw si è schiantata violentemente contro le barriere di sicurezza. L’impatto è stato tremendo e due persone sono morte sul colpo. Tre uomini, invece, sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso dal 118. Roma, duee treneldiDurante le operazioni di soccorso il GRA è rimasto chiuso al traffico. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. L’Altro incidente è avvenutopiù tardi, ...

LaVeritaWeb : Considerata settima vittima della strage di via D’Amelio, 30 anni fa moriva Rita Atria. Collaboratrice di giustizia… - GrimalOg : RT @OrtigiaP: SCONVOLGENTE…… qualcuno sapeva …. Non vorrei avere sulla coscienza per soldi poi la strage silenziosa in atto - GordonGekko1970 : RT @OrtigiaP: SCONVOLGENTE…… qualcuno sapeva …. Non vorrei avere sulla coscienza per soldi poi la strage silenziosa in atto - L_impenitente : RT @OrtigiaP: SCONVOLGENTE…… qualcuno sapeva …. Non vorrei avere sulla coscienza per soldi poi la strage silenziosa in atto - ZanniniZannin2 : RT @OrtigiaP: SCONVOLGENTE…… qualcuno sapeva …. Non vorrei avere sulla coscienza per soldi poi la strage silenziosa in atto -