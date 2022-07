Soldi: lui ne ha fatti un sacco con una semplice domanda | Ecco quale (Di domenica 31 luglio 2022) Il tiktoker di cui vi parleremo è riuscito a diventare virale sui social network, guadagnando un sacco di Soldi, con una semplice domanda. Un nuovo modo per fare Soldi (web source)Eduardo Biasi, conosciuto come Eddy Beef, è un influencer con oltre 400 mila followers su TikTok. I suoi video sono diventati virali in poco tempo ed il suo successo si lega ad una semplice domanda. Nato a Milano nel 1999, Biasi ha iniziato facendo video su Twitch, una piattaforma dedicata alle dirette. L’influencer ha poi pensato di approdare su TikTok, con l’obiettivo di ampliare il suo seguito. “Volevo alzare un po’ l’asticella dei contenuti che pubblicavo puntando sulla qualità” ha spiegato in un’intervista per Milano Today. Per Biasi – che si è appena laureato alla Cattolica – non è ... Leggi su newstv (Di domenica 31 luglio 2022) Il tiktoker di cui vi parleremo è riuscito a diventare virale sui social network, guadagnando undi, con una. Un nuovo modo per fare(web source)Eduardo Biasi, conosciuto come Eddy Beef, è un influencer con oltre 400 mila followers su TikTok. I suoi video sono diventati virali in poco tempo ed il suo successo si lega ad una. Nato a Milano nel 1999, Biasi ha iniziato facendo video su Twitch, una piattaforma dedicata alle dirette. L’influencer ha poi pensato di approdare su TikTok, con l’obiettivo di ampliare il suo seguito. “Volevo alzare un po’ l’asticella dei contenuti che pubblicavo puntando sulla qualità” ha spiegato in un’intervista per Milano Today. Per Biasi – che si è appena laureato alla Cattolica – non è ...

