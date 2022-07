Rkomi al Rock in Roma, cantore dei cuori spezzati (Di domenica 31 luglio 2022) Con Rkomi al Rock in Roma, cala il sipario sul palco di Capannelle nell’ultima serata, quella del 30 luglio, che segna la chiusura del famoso festival Romano. Il neo giudice di X Factor Italia si è esibito per un’ora e mezza, aprendo il suo spettacolo con il brano “Partire da te“, dell’ultimo album “Taxi Driver“. Il pubblico si è immediatamente lasciato andare, cantando e ballando al ritmo di quello che è risultato essere uno dei tormentoni più suonati negli ultimi tempi. Dopo aver salutato affettuosamente i suoi fan, Mirko Emanuele Martorana, questo il vero nome del rapper, non ha perso tempo e ha subito iniziato a cantare la canzone successiva, “Maleducata“. Il testo è la cronaca dell’esperienze amorose dell’artista, il quale, ultimamente è al centro dell’attenzione mediatica a causa della fine della sua storia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 31 luglio 2022) Conalin, cala il sipario sul palco di Capannelle nell’ultima serata, quella del 30 luglio, che segna la chiusura del famoso festivalno. Il neo giudice di X Factor Italia si è esibito per un’ora e mezza, aprendo il suo spettacolo con il brano “Partire da te“, dell’ultimo album “Taxi Driver“. Il pubblico si è immediatamente lasciato andare, cantando e ballando al ritmo di quello che è risultato essere uno dei tormentoni più suonati negli ultimi tempi. Dopo aver salutato affettuosamente i suoi fan, Mirko Emanuele Martorana, questo il vero nome del rapper, non ha perso tempo e ha subito iniziato a cantare la canzone successiva, “Maleducata“. Il testo è la cronaca dell’esperienze amorose dell’artista, il quale, ultimamente è al centro dell’attenzione mediatica a causa della fine della sua storia ...

CYNM00N_ : bellissimo il rock in roma ma porcodio un po’ meno di fumo ho fatto dei video della madonna a rkomi dove si vede tu… - lannivster : la gioia di non sentire rkomi dal rock in roma sennò ci avrei rosicato troppo - CorriereCitta : Rkomi a Rock in Roma: ultima sera, info concerto, orario, scaletta - soundsblogit : Rkomi concerto Rock in Roma, 30 luglio 2022: info biglietti, scaletta delle canzoni - icarusvfxlls_ : RAGA STO AL ROCK IN ROMA DA RKOMI E C’È UNA RAGAZZA CON LA TOTE BAG DI HARRY VI PREGO -