Real - Juve, top & flop: Fagioli con qualità, Di Maria umano (Di domenica 31 luglio 2022) Prima sconfitta estiva per la Juve di Max Allegri , che cade 2 - 0 sotto i colpi di un Real che ha praticamente due formazioni titolari e impone alla lunga un ritmo troppo alto per i bianconeri. Ma ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 31 luglio 2022) Prima sconfitta estiva per ladi Max Allegri , che cade 2 - 0 sotto i colpi di unche ha praticamente due formazioni titolari e impone alla lunga un ritmo troppo alto per i bianconeri. Ma ...

juventusfc : 19' | Real Madrid in vantaggio, su calcio di rigore perfetto di Benzema. Peccato, la Juve nei primi minuti si era… - Gazzetta_it : Allegri: “Possiamo crescere ancora. Tante occasioni, serviva più pazienza” #Juve - Gazzetta_it : Questo Real è troppo: Benzema e Asensio piegano la Juve - ArenaRosario : Io sono un tifoso della Juve, vedo la società che compra l'impossibile, mi faccio la tournée americana per vedere l… - giustiziereX : @JCTweet_ ma per come era disposta la juve oggi col real lui non doveva andare avanti (dove cmq non mi pare abbia f… -