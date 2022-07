Olivera non disponibile per Napoli-Mallorca a causa di una forte emicrania (Di domenica 31 luglio 2022) Contro il Mallorca, nella seconda amichevole internazionale del Napoli a Castel di Sangro, debutterà Kim al centro della difesa ma non sarà invece possibile vedere all’opera Mathias Olivera. Il nuovo acquisto del Napoli è alle prese con una forte emicrania che gli impedisce di partecipare alla gara. Lo annuncia il club di De Laurentiis sui suoi canali social. @MathiasOlivera5 non prenderà parte alla gara a causa di una forte emicrania. — Official SSC Napoli (@sscNapoli) July 31, 2022 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 31 luglio 2022) Contro il, nella seconda amichevole internazionale dela Castel di Sangro, debutterà Kim al centro della difesa ma non sarà invece possibile vedere all’opera Mathias. Il nuovo acquisto delè alle prese con unache gli impedisce di partecipare alla gara. Lo annuncia il club di De Laurentiis sui suoi canali social. @Mathias5 non prenderà parte alla gara adi una. — Official SSC(@ssc) July 31, 2022 L'articolo ilsta.

