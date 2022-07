Migliori orologi Smartwatch | Android | Apple e altri

Leggi su navigaweb

(Di domenica 31 luglio 2022) Quando compriamo uno, data la grande varietà di modelli oggi disponibili in commercio, è importante guardare alle caratteristiche tecniche oltre che all'estetica dell'o, visto che in molti casi rischiamo di procurarci un modello vecchio, poco aggiornato o una semplice copia cinese con alcune carenze significative. Lopuò essere una semplice interfaccia del telefono cellulare in cui ricevere notifiche, oppure può essere esso stesso utilizzabile come fosse uno smartphone, con la sola differenza di avere uno schermo più piccolo e di essere indossato al polso. In questo articolo vedremo insieme quali sono iche si possono comprare al momento, sottolineando per ciascuno di essi le più importanti caratteristiche tecniche anche in ...