Isola d’Elba: 30enne muore affogato vicino all’isolotto di Ortano (Di domenica 31 luglio 2022) Era stato attivato anche il Pegaso 2, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 31 luglio 2022) Era stato attivato anche il Pegaso 2, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso L'articolo proviene da Firenze Post.

AnsaToscana : Muore per annegamento all'isola d'Elba. E' accaduto vicino all'isolotto di Ortano, vittima un 30enne #ANSA - ilgiornale : Uno straniero 57enne in vacanza all'isola d'Elba è stato denunciato per detenzione di materiale pedopornografico: e… - FirenzePost : Isola d’Elba: 30enne muore affogato vicino all’isolotto di Ortano - qn_lanazione : A 30 anni muore in mare all'isola d'Elba - tusciaweb : Trentenne muore annegato all’isola d’Elba Rio Marina - Dramma all'isola d'Elba, in Toscana, dove nella giornata di… -

Fotografava bambini in spiaggia : denunciato straniero Protagonista dell'episodio che ha scioccato l'isola d'Elba è un 57enne straniero, denunciato a seguito dei controlli effettuati dalle forze dell'ordine per detenzione di materiale pedopornografico . ... Isola d'Elba, 30enne muore per annegamento Un uomo di circa 30 anni è morto nella tarda mattinata di oggi per annegamento all'isola d'Elba. È accaduto vicino all'isolotto di Ortano, località non lontana da Rio Marina (Livorno). Sul posto, chiamati dalla Capitaneria di porto, sono intervenute una ambulanza medicalizzata di ... ilGiornale.it Protagonista dell'episodio che ha scioccato l'è un 57enne straniero, denunciato a seguito dei controlli effettuati dalle forze dell'ordine per detenzione di materiale pedopornografico . ...Un uomo di circa 30 anni è morto nella tarda mattinata di oggi per annegamento all'. È accaduto vicino all'isolotto di Ortano, località non lontana da Rio Marina (Livorno). Sul posto, chiamati dalla Capitaneria di porto, sono intervenute una ambulanza medicalizzata di ... Isola d'Elba, i posti più belli da visitare a 60 anni