Riccione, Alessia e Giulia Pisano: le sorelle morte investite dal treno. Vivevano con i genitori e una sorella più… Giulia e Alessia Pisanu, chi erano le due sorelle investite dal treno a Riccione: 17 e 15 anni, vivevano in provincia di Bo… Giulia e Alessia Pisanu, le due sorelle morte investite dal treno a Riccione: 17 e 15 anni, vivevano in provincia d… Giulia e Alessia Pisanu, le due sorelle di 17 e 15 anni investite dal treno a #Riccione Giulia e Alessia Pisanu investite e uccise dal treno a #Riccione: una voleva salvare l'altra, gli ultimi istanti

Così una accanto all'altra, quasi ondeggiando, si sono allontanate e sono andate incontro alla morte. Insieme fino alla fine, fino all'estremo tentativo di una che voleva salvare l'...BOLOGNA -Pisano sono le sorelle vittime della tragedia a Riccione: investite dal treno alla stazione stamattina poco prima delle sette mentre attraversavano i binari. Una tragedia che ha ...Erano sorelle le ragazze investite dal treno, stamani, a Riccione. Avevano 15 e 17 anni. Il Padre in viaggio per il riconoscimento.Erano sorelle le ragazze investite dal treno, stamani, a Riccione. Avevano 15 e 17 anni. Il Padre in viaggio per il riconoscimento.