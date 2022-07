Effetto Carfagna e Gelmini: Azione in calo. La profezia: “Mara in Campania non prenderà voti” (Di domenica 31 luglio 2022) I nuovi ingressi di Mara Carfagna e Mariastella Gelmini non hanno inciso nei sondaggi sul partito di Carlo Calenda che, come registrano gli ultimi dati, addirittura risulterebbe in calo tra gli elettori, evidentemente delusi da questa disinvolta campagna acquisti. Un Effetto imprevisto, ma non troppo, come ha osservato perfidamente Amedeo Laboccetta, ex deputato di Napoli, presidente di Polo Sud. «Gli ultimi passi di danza di Mara Carfagna – commenta in una nota l’ex parlamentare napoletano – certamente fanno rumore nei palazzi romani e nei media ma non credo proprio che andranno ad incidere sui territori. A cominciare dalla Campania. Non posso certo dimenticare il bombardamento di telefonate del Cavalier Berlusconi a tantissimi di noi affinché la sua ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 31 luglio 2022) I nuovi ingressi die Mariastellanon hanno inciso nei sondaggi sul partito di Carlo Calenda che, come registrano gli ultimi dati, addirittura risulterebbe intra gli elettori, evidentemente delusi da questa disinvolta campagna acquisti. Unimprevisto, ma non troppo, come ha osservato perfidamente Amedeo Laboccetta, ex deputato di Napoli, presidente di Polo Sud. «Gli ultimi passi di danza di– commenta in una nota l’ex parlamentare napoletano – certamente fanno rumore nei palazzi romani e nei media ma non credo proprio che andranno ad incidere sui territori. A cominciare dalla. Non posso certo dimenticare il bombardamento di telefonate del Cavalier Berlusconi a tantissimi di noi affinché la sua ...

