Dortmund | il messaggio di Haller ai tifosi | 'Grazie per il supporto | non vedo l'ora di tornare davanti al Muro Giallo'

Ha già lasciato il ritiro del Lipsia e scritto unper salutare su Instagram.22.10 - ... il Borussiapensa a Dzeko per sostituire Haller.20.35 - Guido Vaciago, direttore di '...I due sono molto amici e ieri è spuntato anche undell'ex Borussiasui canali social del Napoli : CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere ...Bundesliga, il video di Sebastien Haller che saluta i tifosi del Borussia Dortmund: "Non vedo l'ora di tornare davanti al muro giallo" ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...