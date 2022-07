(Di domenica 31 luglio 2022) “La tua spocchia te la puoi mettere da un’altra parte!”, con questa celebre frase Simona, 15fa, asfaltò intelevisiva Alessandroche – a L’Isola dei Famosi – si rifiutò di fare le nomination. “Mi rifiuto di fare una nomination, è un gesto incivile. Non ho mai votato contro qualcuno non comincerò ora all’Isola dei Famosi”. Un affronto che la conduttrice non lasciò correre, andò a prendere il contratto firmato da ogni naufrago e lesse inil paragrafo dedicato alle nomination. “Hai firmato un regolamento, lo sai vero? Lo hai letto immagino. C’è scritto: se richiesto dalla produzione i concorrenti devono indicare i concorrenti candidati all’eliminazione esprimendo il numero di preferenze comunicato dalla produzione. Tu hai firmato questo ...

BITCHYFit : Cecchi Paone e Ventura 15 anni dopo la lite in diretta tv, il giornalista svela un retroscena - IPPON1971 : RT @EugeneAndHisAxe: @tommaso_zorzi Dovrebbe vincere Cecchi Paone. - EugeneAndHisAxe : @tommaso_zorzi Dovrebbe vincere Cecchi Paone. - hytrefde : @romeo61 @fiorgioba @Bluefidel47 @AUniversale E certo che diventa guano! Non l'hai sentito Cecchi Paone? Lui ha det… - hytrefde : @Jo_fer7 @nabopi @fiorgioba @Bluefidel47 @AUniversale Bisogna credere a Cecchi Paone, ed obbedire al ricatto di Dra… -

Biccy

Correva l'anno 2007, L'Isola dei Famosi era saldamente in mano a Simona Ventura e andava in onda su Rai Due . A un certo punto, il naufrago tutto scienza e pacifismo Alessandrosi impuntò e, in diretta, mise i bastoni tra le ruote alla 'Tigre di Chivasso', rifiutandosi di fare la nomination, come da regolamento. Ne uscì una delle scene più cult che la tv ...Alessandroha infatti ribadito che durante le sue partecipazioni agli show della presentatrice ha potuto appurare la 'straordinaria capacità di interagire dal vivo con la sua audience ... Cecchi Paone e Ventura: è pace 15 anni dopo la lite in diretta tv Beautiful, colpo di scena e clamorosa anticipazione sul finale: annuncio ufficiale. Tutti i telespettatori rimarranno sconvolti ...Potrebbe davvero avvicinarsi una volta per tutte la fine della nota soap opera Beautiful Una notizia che sconvolgerebbe milioni di fan in tutto il mondo.