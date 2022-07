Appendino in Parlamento? Tam-tam impazzito nel M5s: grazie a Di Maio... (Di domenica 31 luglio 2022) Nella tagliola del doppio mandato che ha di fatto azzerato lo stato maggiore del Movimento 5 Stelle, c'è qualcuno che si è salvato grazie a un trucchetto: è Chiara Appendino, ex sindaco di Torino, scampata alla slavina degli ultimi mesi e che ora potrebbe ritornare in auge e trovare un posto in Parlamento grazie all'escamotage (molto criticato a suo tempo) del "mandato zero" cucito su misura per lei e l'allora collega romana Virginia Raggi nell'eventualità di una terza ricandidatura. Come noto. Beppe Grillo ha vinto la partita interna piegando Giuseppe Conte, che pure aveva parlato del tetto dei due mandati definendolo, pochi giorni fa, "non un diktat". Invece diktat lo era, eccome: non ci sarà deroga per big come Roberto Fico, Carlo Sibilia, Paola Taverna, Giulia Grillo, gli ex ministri Riccardo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Nella tagliola del doppio mandato che ha di fatto azzerato lo stato maggiore del Movimento 5 Stelle, c'è qualcuno che si è salvatoa un trucchetto: è Chiara, ex sindaco di Torino, scampata alla slavina degli ultimi mesi e che ora potrebbe ritornare in auge e trovare un posto inall'escamotage (molto criticato a suo tempo) del "mandato zero" cucito su misura per lei e l'allora collega romana Virginia Raggi nell'eventualità di una terza ricandidatura. Come noto. Beppe Grillo ha vinto la partita interna piegando Giuseppe Conte, che pure aveva parlato del tetto dei due mandati definendolo, pochi giorni fa, "non un diktat". Invece diktat lo era, eccome: non ci sarà deroga per big come Roberto Fico, Carlo Sibilia, Paola Taverna, Giulia Grillo, gli ex ministri Riccardo ...

