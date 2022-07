Santo Gioffrè presenta il 5 agosto a Lecce il suo romanzo “Fadia” (Di sabato 30 luglio 2022) Lecce – Venerdì 5 agosto, alle ore 18:30, sarà presente a Lecce, nella storica sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso nota anche come galleria Maccagnani (Corso Vittorio Emanuele II, 58), lo scrittore Santo Gioffrè. Eccellente romanziere e personalità politica calabrese, per primo denunciò il malaffare della sanità calabra quando fu presidente dell’Asp di Reggio Calabria. Presenterà il suo romanzo Fadia, edito da Castelvecchi. L’ultima fatica letteraria del medico scrittore calabrese apre scenari di profonda riflessione sui rapporti tra Oriente e Occidente, tra spiritualità e materialismo. E soprattutto diventa viatico alla riflessione individuale. La microstoria e la macrostoria si intersecano portando il lettore a rispolverare l’immaginario di due civiltà che ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 30 luglio 2022)– Venerdì 5, alle ore 18:30, sarà presente a, nella storica sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso nota anche come galleria Maccagnani (Corso Vittorio Emanuele II, 58), lo scrittore. Eccellente romanziere e personalità politica calabrese, per primo denunciò il malaffare della sanità calabra quando fu presidente dell’Asp di Reggio Calabria. Presenterà il suo, edito da Castelvecchi. L’ultima fatica letteraria del medico scrittore calabrese apre scenari di profonda riflessione sui rapporti tra Oriente e Occidente, tra spiritualità e materialismo. E soprattutto diventa viatico alla riflessione individuale. La microstoria e la macrostoria si intersecano portando il lettore a rispolverare l’immaginario di due civiltà che ...

