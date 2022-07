Roma, incidente in moto per Beppe Convertini: come sta il noto conduttore (Di sabato 30 luglio 2022) Grosso paura per il conduttore Rai 51enne, Beppe Convertini, rimasto coinvolto, negli scorsi giorni, in un incidente a Roma. Il diretto interessato ha parlato del sinistro durante un’intervista rilasciata al magazine Diva e Donna. Il presentatore ha raccontato la dinamica del sinistro in cui è rimasto coinvolto. Convertini si trovava a Roma, dove vive, e si stava recando dal suo barbiere di fiducia. All’improvviso una macchina ha svoltato prendendo una strada in senso vietato. Nel fare ciò, ha tagliato la strada al conduttore che, non riuscendo a frenare in tempo, è caduto. “Lo spavento è stato notevole. Quella è una strada che faccio spesso e sono un guidatore attento, quindi mi ha scosso nel profondo avere un incidente nonostante ... Leggi su tvzap (Di sabato 30 luglio 2022) Grosso paura per ilRai 51enne,, rimasto coinvolto, negli scorsi giorni, in un. Il diretto interessato ha parlato del sinistro durante un’intervista rilasciata al magazine Diva e Donna. Il presentatore ha raccontato la dinamica del sinistro in cui è rimasto coinvolto.si trovava a, dove vive, e si stava recando dal suo barbiere di fiducia. All’improvviso una macchina ha svoltato prendendo una strada in senso vietato. Nel fare ciò, ha tagliato la strada alche, non riuscendo a frenare in tempo, è caduto. “Lo spavento è stato notevole. Quella è una strada che faccio spesso e sono un guidatore attento, quindi mi ha scosso nel profondo avere unnonostante ...

