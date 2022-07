Roberto Nobile è morto, Nicolò Zito di Montalbano si è spento a 74 anni (Di sabato 30 luglio 2022) Roberto Nobile è morto. Un’altra brutta notizia scuote il mondo della recitazione italiana e sconvolge il tranquillo sabato pomeriggio sotto l’ombrellone. Qualche ora fa è arrivata la notizia della dipartita dell’attore che abbiamo imparato ad apprezzare e conoscere in questi anni, sin dalla sua prima apparizione ne La Piovra e finendo al suo ruolo in Distretto di Polizia o il Commissario Montalbano. Secondo quanto riporta Il Corriere della Città sembra che l’attore sia morto a Roma all’età di 75 anni proprio nelle ore di oggi. Al momento non sono chiare le cause della morte anche se in un primo momento si è parlato di un improvviso malore. Quello che è certo è che insieme a lui si trovava la sua famiglia. Nel corso della sua carriera l’attore di origine ragusane ha ... Leggi su optimagazine (Di sabato 30 luglio 2022). Un’altra brutta notizia scuote il mondo della recitazione italiana e sconvolge il tranquillo sabato pomeriggio sotto l’ombrellone. Qualche ora fa è arrivata la notizia della dipartita dell’attore che abbiamo imparato ad apprezzare e conoscere in questi, sin dalla sua prima apparizione ne La Piovra e finendo al suo ruolo in Distretto di Polizia o il Commissario. Secondo quanto riporta Il Corriere della Città sembra che l’attore siaa Roma all’età di 75proprio nelle ore di oggi. Al momento non sono chiare le cause della morte anche se in un primo momento si è parlato di un improvviso malore. Quello che è certo è che insieme a lui si trovava la sua famiglia. Nel corso della sua carriera l’attore di origine ragusane ha ...

