(Di sabato 30 luglio 2022) Successo di critica e pubblico per la serata inaugurale di Stories, firmata da Vincenzo Albano, con “Il vecchio e il mare” di Hemingway, in scena sulla terrazza della Torre Vicereale di Cetara Di Mariangela Stanzione Sedendo sulla terrazzina semicircolare che, dal fianco della Torre Vicereale, dà sul mare di Cetara svanisce ogni punto di riferimento—le barche, i passanti, persino le luci del golfo all’orizzonte—che restituisca la dimensione della terra ferma, di là dalla balaustra, impostando uno spirito consono al tema della serata. Ormai cielo e mare sono un unico manto buio, le trentadue sedute di quest’intima abside affacciata sull’infinito si sono colmate d’improvviso e Vincenzo Albano si appresta a fare gli onori di casa, presentando emozionato, dopo due anni di pausa, la VI edizione di Frangenti–Cetara arts festival, a cura di Ablativo, già Erre Teatro—quest’anno articolata ...

ChieffiOlga : Paolo Cresta è Santiago | Cronache Salerno - maledetto_paolo : RT @Giul_Granato: #AmazonPrime aumenta il costo del servizio del 25%. A cuasa del'inflazione dicono. Peccato che questa sia all'8%. Quindi… -

Cronache Salerno

23:00, Piazzetta delle Guide Valtournenche KURT, OH KURT Dalla Grandedi Peutérey al K2: una ... il musicistaDe Santis e il regista cinematografico Milad Tangshir . Giovedì 11 arriva in ...Al giro di boa dei '60 i Pink Floyd sono già sulladell'onda con l'album Ummagumma . ... A riproporre il sound e l'atmosfera di quella musica psichedelicaFiorini (chitarra solista e voce), ... Paolo Cresta è Santiago Paolo Bonolis indossa spesso il suo orologio quando è in onda con le sue trasmissioni: costa quanto una macchina.Anche 6 concerti in esclusiva .... Hemingway sarà raccontato dall'attore Paolo Cresta, insieme a Carlo Lomanto. Il 28 luglio (ore 21:00 Torre Vicereale) Omu a mari , un progetto che nasce e si svilupp ...