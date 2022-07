LIVE Clasica San Sebastian 2022 in DIRETTA: gruppo in controllo a 1’40” dagli otto fuggitivi (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.14 Jaizkibel è stato introdotto nel percorso della Classica di San Sebastian lo scorso anno dopo che era stato percorso più volte nel Giro dei Paesi Baschi. 15.11 Mancano una ventina di chilometri all’attacco dell’Alto de Jaizkibel, terzultima salita di questa Clasica di San Sebastian. 15.08 Dopo Storer, getta la spugna anche Soren Kragh Andersen. 15.05 Perde contatto dalla testa della corsa Barrenetxea che ha pagato i grandi sforzi per passare in testa sulle salire affrontate. 15.02 Mancano meno di 100 chilometri alla conclusione. 14.59 Ricordiamo che viene stilata una classifica con i gran premi della montagna. Questa la graduatoria parziale: 1 – 185 Jon Barrenetxea (CJR) – 11 pt 2 – 216 Oscar Cabedo (BBH) – 7 pt 3 – 155 Eugenio Sanchez ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.14 Jaizkibel è stato introdnel percorso della Classica di Sanlo scorso anno dopo che era stato percorso più volte nel Giro dei Paesi Baschi. 15.11 Mancano una ventina di chilometri all’attacco dell’Alto de Jaizkibel, terzultima salita di questadi San. 15.08 Dopo Storer, getta la spugna anche Soren Kragh Andersen. 15.05 Perde contatto dalla testa della corsa Barrenetxea che ha pagato i grandi sforzi per passare in testa sulle salire affrontate. 15.02 Mancano meno di 100 chilometri alla conclusione. 14.59 Ricordiamo che viene stilata una classifica con i gran premi della montagna. Questa la graduatoria parziale: 1 – 185 Jon Barrenetxea (CJR) – 11 pt 2 – 216 Oscar Cabedo (BBH) – 7 pt 3 – 155 Eugenio Sanchez ...

