Inghilterra-Germania ovest, primo e unico titolo britannico – 30 luglio 1966 – VIDEO (Di sabato 30 luglio 2022) Il 30 luglio 1966 l’Inghilterra sconfiggeva la Germania ovest nella finalissima Mondiale. È il primo e finora unico titolo degli inglesi Il 30 luglio 1966 andava in scena la finalissima della Coppa del Mondo tra Inghilterra e la Germania ovest. Il teatro dello scontro fu uno degli stadi più belli della storia del calcio, ovvero Wembley. A trionfare furono di padroni di casa per 4-2, per quello che rimane tuttora l’unico titolo mondiale vinto dagli inglesi. A consegnare l’allora Coppa Rimet nelle mani del capitano Bobby Moore fu la quarantenne regina Elisabetta. La gara si conclusa sul punteggio di 2-2 nei tempi regolamentari, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 luglio 2022) Il 30l’sconfiggeva lanella finalissima Mondiale. È ile finoradegli inglesi Il 30andava in scena la finalissima della Coppa del Mondo trae la. Il teatro dello scontro fu uno degli stadi più belli della storia del calcio, ovvero Wembley. A trionfare furono di padroni di casa per 4-2, per quello che rimane tuttora l’mondiale vinto dagli inglesi. A consegnare l’allora Coppa Rimet nelle mani del capitano Bobby Moore fu la quarantenne regina Elisabetta. La gara si conclusa sul punteggio di 2-2 nei tempi regolamentari, ...

Perla19733917 : RT @Frances20665381: @pdnetwork Un neo ingegnere prende 500€/mese per uno stage, e viene assunto se va bene a 1500€/mese. In Germania o in… - fcterni : #qsvs io sono stupito per il fatto che giovani che lavorano a Milano come voi siano cosi' ignoranti di un paese com… - EnricoWinterth1 : RT @FrancoFracassi1: L'intervento al Senato, dopo la chiusura degli account #YouTube di @OVALmediaGroup in #Italia #Francia #Germania… - TUTTOJUVE_COM : Europei femminili, Valeri e Mariani al VAR nella finale tra Inghilterra e Germania - PanLuvme : RT @FrancoFracassi1: L'intervento al Senato, dopo la chiusura degli account #YouTube di @OVALmediaGroup in #Italia #Francia #Germania… -