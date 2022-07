Guenda Goria, commozione sui social: “Sono onorata e felice” (Di sabato 30 luglio 2022) La figlia di Maria Teresa Ruta ringrazia la famiglia del fidanzato Mirko Gancitano: le parole commosse sui social di Guenda Goria Nel momento del bisogno Guenda Goria non è rimasta sola, anzi. Due famiglie che si Sono schierate al fianco della figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, la sua, quella che tutti conoscono sul piccolo schermo, e quella del fidanzato Mirko Gancitano. Il matrimonio tra di due, che era inizialmente fissato per l’autunno, è stato slittato a data da destinarsi dopo i giorni complicati di Guenda, finita in sala operatoria dopo una gravidanza extrauterina che l’ha fatta piombare in un incubo lungo diversi giorni. Intervenuta su Instagram e immortalata da Mirko in alcune stories, la ex concorrente del GF Vip ha speso parole ... Leggi su 361magazine (Di sabato 30 luglio 2022) La figlia di Maria Teresa Ruta ringrazia la famiglia del fidanzato Mirko Gancitano: le parole commosse suidiNel momento del bisognonon è rimasta sola, anzi. Due famiglie che sischierate al fianco della figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo, la sua, quella che tutti conoscono sul piccolo schermo, e quella del fidanzato Mirko Gancitano. Il matrimonio tra di due, che era inizialmente fissato per l’autunno, è stato slittato a data da destinarsi dopo i giorni complicati di, finita in sala operatoria dopo una gravidanza extrauterina che l’ha fatta piombare in un incubo lungo diversi giorni. Intervenuta su Instagram e immortalata da Mirko in alcune stories, la ex concorrente del GF Vip ha speso parole ...

