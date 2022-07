Fiorentina, TMW: “Per la difesa interessa Simon Kjær” (Di sabato 30 luglio 2022) Fiorentina Kjær- La Fiorentina continua il suo ritiro a Moena, oggi lavoro di scarico e risveglio muscolare molto duro per gli uomini di Italiano. Continua a dimostrare tanta tecnica Luka Jovic, apparso in ottima forma questa settimana. La Fiorentina è attivissima sul mercato in entrata, dopo aver fatto degli ottimi colpi mirati, Joe Barone vuole continuare su questa retta via. Per la difesa, interessano vari nomi ma attenzione che addirittura a sorpresa, Milenkovic potrebbe rimanere. Nessuna offerta ufficiale presentata ancora dalla Juventus o dall’Inter per il Serbo che è irritato da questa situazione. I Toscani, però, per non farsi trovare impreparati davanti a questa situazione, sondano vari nomi per il reparto difensivo. interessano tanto Kumbulla, in uscita ... Leggi su seriea24 (Di sabato 30 luglio 2022)- Lacontinua il suo ritiro a Moena, oggi lavoro di scarico e risveglio muscolare molto duro per gli uomini di Italiano. Continua a dimostrare tanta tecnica Luka Jovic, apparso in ottima forma questa settimana. Laè attivissima sul mercato in entrata, dopo aver fatto degli ottimi colpi mirati, Joe Barone vuole continuare su questa retta via. Per lano vari nomi ma attenzione che addirittura a sorpresa, Milenkovic potrebbe rimanere. Nessuna offerta ufficiale presentata ancora dalla Juventus o dall’Inter per il Serbo che è irritato da questa situazione. I Toscani, però, per non farsi trovare impreparati davanti a questa situazione, sondano vari nomi per il reparto difensivo.no tanto Kumbulla, in uscita ...

