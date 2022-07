Caldo record, tregua sta per finire: torna anticiclone africano, previsioni meteo (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – La tregua al Caldo record e anomalo che ha attanagliato l’Italia sta per finire con il ritorno dell’anticiclone africano. E’ questa la conferma, spiega iLmeteo.it, “che emerge dagli ultimi aggiornamenti in vista della prossima settimana che segnerà tra l’altro l’avvio di Agosto: al via dunque una fase climatica anomala di questa folle Estate”. “Dopo qualche giorno con temperature in media su buona parte dell’Italia e diversi temporali (alcuni anche con grandinate e danni) ecco arrivare una nuova svolta che stravolgerà il quadro climatico europeo – avvertono gli esperti – L’attore principale di questo cambiamento sarà il famigerato anticiclone africano che, dall’interno del deserto del Sahara, si allungherà verso ... Leggi su italiasera (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – Laale anomalo che ha attanagliato l’Italia sta percon il ritorno dell’. E’ questa la conferma, spiega iL.it, “che emerge dagli ultimi aggiornamenti in vista della prossima settimana che segnerà tra l’altro l’avvio di Agosto: al via dunque una fase climatica anomala di questa folle Estate”. “Dopo qualche giorno con temperature in media su buona parte dell’Italia e diversi temporali (alcuni anche con grandinate e danni) ecco arrivare una nuova svolta che stravolgerà il quadro climatico europeo – avvertono gli esperti – L’attore principale di questo cambiamento sarà il famigeratoche, dall’interno del deserto del Sahara, si allungherà verso ...

Agenzia_Ansa : 'Viste le temperature estreme raggiunte quest'anno, i dati ci fanno ritenere che nel 2022 avremo un eccesso di mort… - Agenzia_Ansa : California in fiamme mentre gli Stati Uniti sono nella morsa del caldo con temperature record dal nord al sud del P… - Link4Universe : Record assoluto di temperature per il Regno Unito, con 40.3°C in Inghilterra e oltre 34°C in Scozia. L'ondata estr… - andreadiffy : Inutile dire che ho resistito circa 2 ore. Caldo record e sabbia nera ?? - Nadia_hopppe1 : RT @johnnyargo1: il #caldo non è record. Nel tempo è stato molto più caldo come nel 2003 ma nessuno se ne accorgeva, in assenza di battage… -