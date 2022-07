Calcio: Borussia Dortmund. Haller ha un tumore maligno ai testicoli (Di sabato 30 luglio 2022) Trattamento chemioterapico per l'attaccante, il club "Possibilità di recupero molto buone" Dortmund (GERMANIA) - Sebastien Haller, attaccante del Borussia Dortmund, sta combattendo con un tumore ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 30 luglio 2022) Trattamento chemioterapico per l'attaccante, il club "Possibilità di recupero molto buone"(GERMANIA) - Sebastien, attaccante del, sta combattendo con un...

