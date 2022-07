Beautiful anticipazioni 5 agosto 2022 | Baker non crede a Liam e Bill confessa tutto

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 30 luglio 2022) Nella puntata ditrasmessa venerdì 5viene interrogato ancora dal tenente, il quale sente che manca qualcosa nella versione dello Spencer. E’ certo che le cose non siano andate proprio come le racconta lui, ma nonostante il poliziotto cerchi di fare pressioni, il giovane non cambia una virgola della sua deposizione. Potete seguire gli episodi di oggi della soap americana su Canale 5 alle ore 13:45 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity. Ermal Meta, sale l’ansia per il suo stato di salute: “Mi si gonfiano parti del corpo” Il cantautore ha preoccupato tutti per le ultime dichiarazioni riguardo il suo stato di salute Trame didel ...