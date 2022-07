Avril Lavigne morta da anni e sostituita? Sbugiardiamo la bufala

Leggi su optimagazine

(Di sabato 30 luglio 2022) Non è la prima volta che sentiamo parlare diormai più di 10fa: sonoormai che se ne discute, naturalmente senza alcuna fondatezza di base. I complottisti sono convinti la cantante, all’apice del successo poco dopo l’uscita di “Complicated“, il singolo che l’ha resa celebre, sia statada una sosia per raccogliere il successo che si apprestava a consolidare. Una, questa, che ha francamente stancato, immaginiamo la diretta interessata per prima. Non si dovrebbe mai scherzare con la vita o ladi una persona, specie in assenza di prove a fondamento della teoria. Purtroppo, i fan possono essere facilmente suggestionati: è questo il caso di chi vorrebbe Elvis ancora vivo, Paul McCartney dei Beatles ...