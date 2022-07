Traffico Roma del 29-07-2022 ore 08:30 (Di venerdì 29 luglio 2022) Luceverde Roma Buongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani bloccata concludi per un grave incidente la Cristoforo Colombo altezza via di Acilia a nord di Roma lunghe code per Traffico lavori sulla Cassia Veientana da via di Santa Cornelia al raccordo anulare con entrata in città anche sulla via Flaminia e sulla via Salaria verso il centro città ancora code sul tratto Urbano della A24 dall’uscita Fiorentini alla tangenziale e sulla tangenziale file tra Salaria & via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico sul Raccordo Anulare code tra Casilina e Ardeatina in carreggiata interna file sulla via Appia tra raccordo e via delle Capannelle Per quanto riguarda il trasporto pubblico fino al 4 di settembre sulla linea fl4 il servizio ferroviario è sospeso per lavori Ci sono bus al posto dei treni tra Ciampino e Velletri tra ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 29 luglio 2022) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani bloccata concludi per un grave incidente la Cristoforo Colombo altezza via di Acilia a nord dilunghe code perlavori sulla Cassia Veientana da via di Santa Cornelia al raccordo anulare con entrata in città anche sulla via Flaminia e sulla via Salaria verso il centro città ancora code sul tratto Urbano della A24 dall’uscita Fiorentini alla tangenziale e sulla tangenziale file tra Salaria & via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico sul Raccordo Anulare code tra Casilina e Ardeatina in carreggiata interna file sulla via Appia tra raccordo e via delle Capannelle Per quanto riguarda il trasporto pubblico fino al 4 di settembre sulla linea fl4 il servizio ferroviario è sospeso per lavori Ci sono bus al posto dei treni tra Ciampino e Velletri tra ...

RaiNews : Omicidio e associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga: sono i reati su cui indagano i carabinieri… - LuceverdeRoma : ?? ? #Roma #Traffico - SS148 Pontina ?????? tra via Cristoforo Colombo e via di Vallerano > Pomezia ?????? Raccordo Anul… - astralmobilita : ???? #ViaCristoforoColombo #incidente altezza #ViaDiAcilia ? traffico sbloccato, terminato intervento elisoccorso… - ROGER45051311 : RT @RaiNews: Omicidio e associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga: sono i reati su cui indagano i carabinieri del Ros di… - muoversintoscan : ?? In #A1 in direzione #Roma traffico rallentato tra Firenze Sud e Incisa Reggello #viabiliTOS -