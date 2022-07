Michelle Carpente debutta con Matrimonio a tutti i costi su Real Time (Di venerdì 29 luglio 2022) Michelle Carpente presenta il nuovo format Matrimonio a tutti i costi su Real Time: quattro puntate che vedono altrettante coppie alle prese con le nozze e un budget da rispettare Arriva dal 30 luglio alle 15.50 Matrimonio a tutti i costi che vede al timone la conduttrice e Destination Wedding Planner Michelle Carpente e che sarà trasmesso su Real Time (canale 31 del Digitale Terrestre). Il format prodotto dalla Carpente con la società SmartWed SRL, è ideato assieme a Gianluca Potenziani (già autori di “Matrimonio a Sorpresa” il one off andato in onda sempre su Real Time lo scorso ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 29 luglio 2022)presenta il nuovo formatsu: quattro puntate che vedono altrettante coppie alle prese con le nozze e un budget da rispettare Arriva dal 30 luglio alle 15.50che vede al timone la conduttrice e Destination Wedding Plannere che sarà trasmesso su(canale 31 del Digitale Terrestre). Il format prodotto dallacon la società SmartWed SRL, è ideato assieme a Gianluca Potenziani (già autori di “a Sorpresa” il one off andato in onda sempre sulo scorso ...

tuttoteKit : “Matrimonio a tutti i costi” in arrivo con Michelle Carpente #MatrimonioATuttiICosti #MichelleCarpente #tuttotek - MeglioNotizie : Michelle Carpente, vi sposo in tv con 5mila euro - GiornaleLORA : TV: uscito il promo di Matrimonio a tutti i costi in onda su Real Time e condotto da Michelle Carpente - tvblogit : Matrimonio a tutti i costi con Michelle Carpente su Real Time: anticipazioni puntate, come vederlo, chi lo conduce - MontiFrancy82 : Dal 30 luglio #MichelleCarpente su @realtimetvit alla conduzione di Matrimonio a tutti i costi -